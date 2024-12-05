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لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-05 | 06:52
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لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار
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لقاءات عقدها بري وميقاتي في إطار التحضير لبدءِ عمل لجنة الاشراف على تطبيقِ اتفاقِ وقفِ النار

 
 
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