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الابيض: الاولويةَ هي تأمينُ الخدماتِ الصحية في كلِ المناطق اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-05 | 06:56
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الابيض: الاولويةَ هي تأمينُ الخدماتِ الصحية في كلِ المناطق اللبناني
جال وزير الصحة فراس الابيض على مستشفيات البقاع وبعلبك الهرمل والبقاع الشمالي، واكدَ الابيض ان الاولويةَ هي تأمينُ الخدماتِ الصحية في كلِ المناطق اللبنانية وليس في العاصمةِ بيروت.
محطةُ الابيض الاولى كانت في مستشفى المحبة في دير الاحمر بحضورِ فعالياتِ المنطقة.
*
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