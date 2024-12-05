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المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-05 | 08:00
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المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى
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المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر سينعقد مساء لبحث مقترح صفقة تبادل الاسرى
أوضحت المراسلة أمال شحادة أنّ صفقة الأسرى موازية لخطوة وقف اطلاق النار في غزة لمدة 45 إلى 60 يومًا.
وقالت إنّ المقترح هو نسخة عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
ولفتت إلى وجود 33 اسيرًا حيًا من الاسرائيليين عند "حماس"، بينما الباقون يُذكر أنّهم قُتلوا.
وينصّ مقترح مِصر انسحاب الجيش الإسرائيليّ من معبر رفح ومن مواقع أخرى.
وأكّدت أنّ إسرائيل ترفض.
*
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