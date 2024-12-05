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o
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o
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العميد المتقاعد خالد حمادة للـLBCI: ما يحصل في سوريا محاولة لقطع الطريق أمام المجموعات المدعومة من إيران
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-05 | 13:12
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العميد المتقاعد خالد حمادة للـLBCI: ما يحصل في سوريا محاولة لقطع الطريق أمام المجموعات المدعومة من إيران
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العميد المتقاعد خالد حمادة للـLBCI: ما يحصل في سوريا محاولة لقطع الطريق أمام المجموعات المدعومة من إيران
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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