ضربات إسرائيلية على معابر عديدة... إليكم التفاصيل

قبيل اجتماع اللجنة الخماسية، المكلّفة مراقبة تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، خروق تسجلها إسرائيل جنوبًا وبقاعًا.



مراسل الـLBCI، أفاد بدخول آليات الجيش الإسرائيليّ إلى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، وبقاعًا، شنّ الطيران الإسرائيليّ فجرًا سلسلة غارات على المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.



الجيش الإسرائيليّ اشار إلى أنه هاجم مناطق تستخدم لنقل وتخزين الأسلحة.