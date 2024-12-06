معبر العريضة الحدوديّ يخرج على الخدمة بعد هجوم إسرائيليّ

شنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ سلسلة غارات على مجموعة من المعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا، خارقا من جديد اتفاق وقف النار.



وزعم الجيش الإسرائيليّ أنه استهدف في ضرباتها تلك المواقع التي تستخدم لنقل الأسلحة.



معبر العريضة في عكار، كان من ضمن المعابر التي خرجت عن الخدمة من جراء الاستهداف الإسرائيلي، فيما المعبر يربط لبنان في محافظة حمص السورية التي تشهد تقدما لفصائل المعارضة السورية المسلحة في اتجاهها.