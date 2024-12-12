آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي

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بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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تقارير نشرة الاخبار
2024-12-12 | 09:00
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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السلطة السورية الجديدة تعلن أن "البحث جار" عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس
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آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى
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08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
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08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
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08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
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08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
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تقارير نشرة الاخبار
08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
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08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
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تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت للقاضي حجار: دماء شهداءنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا
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2024-12-04
تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت للقاضي حجار: دماء شهداءنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا
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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة لتحسين الدفاع
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2024-12-07
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتقدم عبر السياج في الجولان إلى المنطقة العازلة لتحسين الدفاع
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2024-12-08
ترامب: الأسد "فر" من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي
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2024-12-08
ترامب: الأسد "فر" من سوريا بعدما فقد الدعم الروسي
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09:10
"لو ما عنا أمل كنا كلنا فلينا"... طلال الجردي في حديث عن لبنان والدراما ونصيحة للجيل الشاب
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"لو ما عنا أمل كنا كلنا فلينا"... طلال الجردي في حديث عن لبنان والدراما ونصيحة للجيل الشاب
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الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
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08:30
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06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
أخبار لبنان
06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
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أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
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06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
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05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
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05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
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05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
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نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
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05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
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جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
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05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
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بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)
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