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أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-13 | 06:22
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أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس
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أنباء متضاربة عن العثور على الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس
مرّ أكثر من 12 عامًا على اختفاء الصحافيّ الأميركيّ أوستن تايس، أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية، في سوريا وتواردت أنباء متضاربة عن العثور عليه.
*
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