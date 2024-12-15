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بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-15 | 13:41
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بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية
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بعد تدمير 90% من صواريخ أرض جو الاستراتيجية في سوريا... عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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