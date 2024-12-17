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تطورٌ ايجابي في ملف تبادل الأسرى... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-17 | 12:52
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تطورٌ ايجابي في ملف تبادل الأسرى... إليكم آخر المستجدات
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تطورٌ ايجابي في ملف تبادل الأسرى... إليكم آخر المستجدات
سُجّل تطورٌ إيجابي في ملف تبادل الأسرى بين حركة حماس بين إسرائيل.
وفي اتصال مع الـLBCI، ذكرت الزميلة آمال شحادة أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة يبحث في ظل أجواء من التفاؤل باحتمال التقدم بصفقة الأسرى.
وأشارت الى أنه يقال في إسرائيل إن الصفقة ستتم في غضون أسبوعين وأن هناك من يقول إنها ستتم قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب الى الإدارة الأميركية.
ولفتت الى أن الحديث الأساسي الذي يركز عليه الاسرائيليون هو أن حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الأحياء، كاشفة أن الجانب الآخر الذي يتحدث عنه الاسرائيليون في اطار احتمال التقدم بصفقة الأسرى، هو أن اسرائيل وافقت على الانسحاب من محور فيلادلفيا الى الجانب الشرقي منه".
وأكدت أن التفاؤل اليوم هو أكثر من أي يوم مضى لدى الاسرائيليين، على الرغم من وجود تحفظات من قبل جهات عدة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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أخبار دولية
الأسرى
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