"المباحثات في الدوحة شهدت تقدما إيجابيا"... جهاد طه: الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة حماس جهاد طه أن المباحثات في الدوحة اليوم شهدت تقدما إيجابيا، مشيرا الى أن الوصول الى صفقة تبادل أسرى تتوقف عند الطرف الاسرائيلي.



وقال للـLBCI: "اتفاق وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى يمكن أن يحصل اذا كان هناك مرونة وايجابية من الطرف الاسرائيلي".