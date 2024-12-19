مولوي بعد جولة في المطار: الإجراءات مشددة والجيش يقوم بواجباته ويجري تحديث نقاط التفتيش

اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، عقب جولة في مطار رفيق الحريري الدولي، ان الاجراءات فيه مشددة والجيش يقوم بواجباته عند مداخل المطار ويتم توقيف المخالفين من قبل كل الاجهزة في امن المطار.



كما اشار مولوي الى انه يجري تحديث نقاط التفتيش بالمطارِ بالتعاون مع الشرطة الفدرالية الالمانية، لافتًا الى انه سيكون هناك قريبًا اجهزة تفتيش اكثر تطورًا ومطار يواكب الحداثةَ العالمية.