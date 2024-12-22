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ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-22 | 08:13
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ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة
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ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة
نظمت لجنة اهالي السجناء في لبنان التي تتألف من اهالي الموقوفين الإسلاميين المحسوبين على الطائفة السنية، واهالي المتهمين او الموقوفين بجرائم عدة واكثريتهم من البقاع من الطائفة الشيعية، وقفة في ساحة رياض الصلح المطالبة بإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح أبنائهم من السجون اللبنانية.
شارك في الوقفة مئات أهالي المسجونين في كل من من طرابلس وصيدا والبقاع وعرسال.
وكانت مطالبات بإقرار قانون العفو العام بأسرع وقت، ورفع الظلم عن المسجونين ورد إعتبارهم.
*
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