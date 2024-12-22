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مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-22 | 13:39
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مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
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مؤسسة "تكريم" تطلق مبادرة إنسانية لدعم الممثلين ذوي الأحوال الإقتصادية الصعبة
*
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