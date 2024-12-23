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الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا...
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-23 | 05:51
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الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا...
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز قوسايا - زحلة التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما تعمل الوحدات المختصة على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها.
تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.
*
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اللبناني
يستلم
قوسايا...
بعد تسلمه 4 مراكز للجبهة الشعبية...الجيش اللبناني يستلم موقع قوسايا
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