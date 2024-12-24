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مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-24 | 13:41
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مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ
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مبادرة الـ 1000 ميل فرحة العيد لدعم الدفاع المدنيّ

 
 
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