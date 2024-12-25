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بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي

تقارير نشرة الاخبار
2024-12-25 | 13:17
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بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي
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بهجة عيد الميلاد في صور حاضرة رغم مخلفات العدوان الإسرائيلي

 
 
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