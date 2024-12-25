أبو فاعور يكشف تفاصيل مباحثات جنبلاط مع الشرع وأردوغان

حضر الملف الرئاسي حضر في أنقرة في خلال مباحثات النائب السابق وليد جنبلاط مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد أردوغان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون الدخول في الأسماء.



وتفاصيل مباحثات أردوغان جنبلاط، وقبلها أحمد الشرع جنبلاط في دمشق، كشفها عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في حديث مع للـLBCI.