الحديث عن تمديد بقاء اسرائيل في الجنوب... إليكم التفاصيل

تواصل اسرائيل خرقها لوقف النار منذ دخولها حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي.



أما الجديد اليوم في التطورات أنّ إسرائيل أبلغت لجنة مراقبة وقف النار أنّها قد تمدد بقاء قواتها في جنوب لبنان وذلك حسب صحيفة هآرتس.