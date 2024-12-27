الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2024-12-27 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
0
min
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
علمت الـ LBCI أن القرار في اسرائيل اتُخذ لتكثيف القصف على الحوثيين بشكل شبه يومي واستهداف البنى التحتية لليمن وقادة الحوثيين، بطريقة تشبه ما حصل في لبنان.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
استعداد
استهداف
الحوثيين....
اليكم
التفاصيل
التالي
وفد من لقاء سيدة الجبل في دمشق... هذه تفاصيل الزيارة
جريمتان في شحيم... قتل زوجته الاعلامية ثم انتحر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:33
وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية للجزيرة: نسعى إلى تعزيز العلاقات ووجود سفير بشكل رسميّ في دمشق
آخر الأخبار
06:33
وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية للجزيرة: نسعى إلى تعزيز العلاقات ووجود سفير بشكل رسميّ في دمشق
0
أخبار دولية
06:24
وصول أول قافلة مساعدات إلى جنوب الخرطوم منذ بدء النزاع في السودان
أخبار دولية
06:24
وصول أول قافلة مساعدات إلى جنوب الخرطوم منذ بدء النزاع في السودان
0
أخبار دولية
06:21
أوكرانيا: قصفنا مستودع طائرات مسيرة في منطقة أوريول الروسية
أخبار دولية
06:21
أوكرانيا: قصفنا مستودع طائرات مسيرة في منطقة أوريول الروسية
0
رياضة
06:19
ليلة مليئة بالجوائز والتصريحات... كريستيانو رونالدو يتألق بحضور حفل "غلوب سوكر" بحضور عائلته
رياضة
06:19
ليلة مليئة بالجوائز والتصريحات... كريستيانو رونالدو يتألق بحضور حفل "غلوب سوكر" بحضور عائلته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
0
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
0
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:13
وكالة إنترفاكس الروسية: جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ أحبط مؤامرة لاغتيال ضابط روسيّ
أخبار دولية
01:13
وكالة إنترفاكس الروسية: جهاز الأمن الاتحاديّ الروسيّ أحبط مؤامرة لاغتيال ضابط روسيّ
0
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
0
فنّ
11:11
نادين الراسي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء جريئة... والجمهور يتفاعل! (صور)
فنّ
11:11
نادين الراسي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء جريئة... والجمهور يتفاعل! (صور)
0
أخبار لبنان
02:40
حمية: مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات من دون توقف
أخبار لبنان
02:40
حمية: مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة تعمل على فتح الطرقات من دون توقف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:32
بعد كلام بشأن استعداد تل أبيب استهداف قادة الحوثيين.... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
أخبار لبنان
15:15
تيمور جنبلاط: إن شاء الله قيام سوريا دولة تحترم كل السوريين وتحترم لبنان وسيادته
0
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
0
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
رياضة
14:19
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوزّع جوائزه على أبطال رياضة السيارات لموسم ٢٠٢٤
0
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
رياضة
13:51
٣ ميداليات ملوّنة للبنان ضمن بطولة آسيا للناشئين في البادل
0
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
13:43
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مئوية منصور الرحباني تفتح افقًا جديدًا لعالم من الفن الحديث والتراثي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إليكم السر الحقيقي لزيادة مبيعاتكم في رأس السنة بعد تجربة أميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
تفاصيل زيارة قائد الجيش الى السعودية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
خبر عاجل
07:34
بعد كلام محافظ دمشق بشأن علاقات سلمية مع اسرائيل... هذا ما قاله المكتب الإعلامي للإدارة السياسية السورية للـLBCI
2
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
اقتصاد
09:15
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول...
3
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
خبر عاجل
09:36
قوى الأمن: "المائة دولار" ذات النموذج القديم لا تزال قيد التّداول
4
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
أخبار دولية
13:01
محافظ دمشق الجديد يوضح للـLBCI ما قصده في كلامه: لم اتطرق ابدا الى السلام مع اسرائيل... وهذا ما قصدته
5
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
منوعات
09:39
خبر مُفجع هز العالم العربي.. مقتل رضيع على يد العاملة المنزلية بأشنع الطرق
6
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
فنّ
08:40
بعد هروبه... القبض على مغني شهير في مصر: وهذه التفاصيل
7
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
أمن وقضاء
09:21
بعد توقيفهما في المطار... الامن العام يواصل التحقيقات مع زوجة دريد رفعت الأسد وابنتها
8
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
أخبار دولية
14:48
انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More