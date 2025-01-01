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في مطلع العام... الرصاص الطائش يحصد المزيد من الارواح

تقارير نشرة الاخبار
2025-01-01 | 13:03
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في مطلع العام... الرصاص الطائش يحصد المزيد من الارواح
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في مطلع العام... الرصاص الطائش يحصد المزيد من الارواح

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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