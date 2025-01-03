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o
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جريحان من الشرطة الألمانية بانفجار أمام مركزهما في برلين
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-03 | 01:10
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جريحان من الشرطة الألمانية بانفجار أمام مركزهما في برلين
أعلنت الشرطة الألمانية أنّ اثنين من عناصرها أصيبا بجروح، أحدهما إصابته خطرة، في انفجار وقع مساء الخميس أمام مبنى تابع لها شمالي العاصمة برلين.
وقالت الشرطة في منشور عبر منصة إكس إنّه "مساء اليوم، قرابة الساعة 20,20، وقعت حادثة أمنية خطرة عند سياج" مبنى الشرطة الواقع في حي فيتيناو شمالي برلين. وأضافت أنّ الانفجار أسفر عن إصابة شرطيين هما رجل وامرأة، بينما كانا يشاركان في "دورية أمنية روتينية".
وأوضح المنشور أنّه "بحسب التحقيقات الأولية، فقد انفجر جسم غير محدّد، ممّا أدّى لإصابة الشرطي بجروح خطرة في وجهه وعينيه". أما الشرطية من جانبها فكانت إصابتها أقل خطورة إذ اقتصرت على "صدمة صوتية". ونقل كلا الشرطيين لتلقّي العلاج وتمّ تكليف الشرطة الجنائية بالتحقيق في الواقعة.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يقدّم متحدّث باسم الشرطة أيّ معلومات إضافية بشأن الواقعة.
*
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