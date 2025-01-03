الحسن للـLBCI: إجراءاتُ التفتيش المشددة في المطار تنفذ على القادمين كافة

أعلن المديرُ العام للطيران المدنيّ فادي الحسن أنّ طائرةً إيرانيةً أخرى وصلت الى المطار اليوم وتم تفتيشُ ركابِها كما جرى بالأمس، من دونِ أن تُسجل أي شكوى.

وأكّد الحسن للـLBCI أنّ إجراءاتُ التفتيش المشددة في المطار تنفذ على القادمين كافة.