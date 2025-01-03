الحسن للـLBCI: إجراءاتُ التفتيش المشددة في المطار تنفذ على القادمين كافة

أعلن المديرُ العام للطيران المدنيّ فادي الحسن أنّ طائرةً إيرانيةً أخرى وصلت الى المطار اليوم وتم تفتيشُ ركابِها كما جرى بالأمس، من دونِ أن تُسجل أي شكوى.
وأكّد الحسن للـLBCI أنّ إجراءاتُ التفتيش المشددة في المطار تنفذ على القادمين كافة.
وقال: “لن نوفّر أيّ لحظة في سبيل استمرار عمل مطار بيروت والطيران الاماراتيّ وبعض الطائرات الأخرى تترقب الوضع قبل عودة طيرانها إلى لبنان.”
وأضاف: “لبنان دائمًا بحاجة إلى مغتربيه ويرحّب بهم فالمطار بحاجة إلى وجود المستثمرين وشركات الطيران والمستفيد الأوّل هو الدولة اللبنانية.”