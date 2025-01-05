وزير المالية الإسرائيلي يحدد 1 آذار موعدا لإعادة السكان إلى مستوطنات الشمال... إليكم التفاصيل

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير المالية تحديدَه يوم الأول من آذار المقبل موعداً لإعادة السكان إلى مستوطنات الشمال، بعدما سبق أن حُدد في نهاية آذار.



وفي هذا السياق، أوضحت الزميلة آمال شحادة أن تصريحات بتسلئيل سموتريش اليوم، لم تكن فقط لتحديد الأول من آذار، إنما أيضا لعرض مغريات للسكان من منح وغيرها كي يعودوا الى الشمال.



وذكرت أن السكان أعلنوا بشكل واضح أنهم لن يعودوا إلا بعد ضمان منطقة عازلة في لبنان.