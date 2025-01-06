الشاعر اللبناني طلال حيدر ابن بعلبك مكرمًا

كُرّم الشاعر اللبناني طلال حيدر ابن مدينة بعلبك، على مسرح كركلا وذلك برعاية وزير الاعلام زياد المكاري.

وحيدر، شاعر يحاكي بقصائده الطبيعة وأسرارها. غنّى شعره كبار الفنّانين في لبنان، من السيدة فيروز الى وديع الصافي ومارسيل خليفة وماجدة الرومي وغيرهم.

صدرت له دواوين كثيرة وترجم شعره الى لغات عدة، كذلك كانت له تجارب عديدة على المسرح.