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صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة

تقارير نشرة الاخبار
2025-01-12 | 13:49
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صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة
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صفقة تبادل الأسرى... الإسرائيليون والفلسطينيون ينتظرون نتائج مفاوضات الدوحة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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