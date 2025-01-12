ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...

ذكرت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر أن الإثنين المقبل هو موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.



وكشفت في اتصال مع الـLBCI، أن هناك ضغطا كبيرا من قبل الادارتين الأميركيتين لإنجاز صفقة الأسرى ووقف اطلاق النار في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.