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ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-12 | 13:41
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ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
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ضغط أميركي لإنجاز صفقة الأسرى في غزة قبل تنصيب ترامب...
ذكرت مديرة مكتب قناة الشرق في واشنطن هبة نصر أن الإثنين المقبل هو موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وكشفت في اتصال مع الـLBCI، أن هناك ضغطا كبيرا من قبل الادارتين الأميركيتين لإنجاز صفقة الأسرى ووقف اطلاق النار في غزة قبل موعد تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
واشنطن
هبة نصر
ترامب
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