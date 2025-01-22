السفير المصري للـLBCI: التشكيلة الحكومية يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن مرحلة تشكيل الحكومة مهمة وأن اللجنة "الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي.



وقال موسى في حديث للـLBCI: "الحوار قائم بيننا وبين القوى السياسية والتشكيلة يجب ان تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات والضامن لنجاح الرئيس المكلف هو ان تكون القوى السياسي لديها الارادة في ذلك".

