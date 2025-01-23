زيارة وزير الخارجية السعودي للبنان... التفاصيل من المطار

في تطور لافت اليوم في العلاقات الديبلوماسية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، يصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى بيروت اليوم.



زيارة تأتي بعد أكثر من خمس سنوات من العلاقات غير السليمة التي جمعت البلدين.