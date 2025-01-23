ّبترقّب للملف الحكوميّ...

في ظل الترقب في شأن الملف الحكوميّ، تتواصل لقاءات رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، حيث تتجه الأنظار نحو ما قد تحمله المشاورات من تطورات في المشهد السياسيّ.