من الناقورة... كاميرا الـLBCI واكبت المشهد

يواصل الجيش اللبناني تقدمه في عدد من قرى الجنوب، مع انسحاب قوات الجيش الإسرائيليّ.



وقبل أيام قليلة، من انتهاء مهلة الستين يومًا، التي مع انقضائها يوجب على الجيش الإسرائيليّ أن يكون خرج من الأراضي اللبنانية كافة، أهالي الناقورة عادوا إلى منازلهم التي تدمرت نتيجة العدوان وكاميرا الـLBCI واكبت المشهد.