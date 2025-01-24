ملف انسحاب الجيش الاسرائيليّ من الجنوب... هذه الأجواء الأخيرة

قبل يومين من انتهاء مهلة الستين يومًا المحددة لانسحاب الاحتلال الاسرائيليّ من جنوب لبنان، تشير الأوضاع الميدانية إلى أنّ الاحتلال باق في أكثر من منطقة.



وهذا الوضع أكده المجلس الوزرايّ الأمنيّ الإسرائيليّ، الذي لم يتخذ موقفًا من الانسحاب أو بقائه.