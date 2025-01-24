نشاط بعبدا ومتابعة لمشاورات التأليف

الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لا يزال يجري مشاوراته مع الكتل النيابية.وفيما كان متوقعًا أن يزور رئيس الجمهورية اليوم لإطلاعه على تطورات التأليف، لم يسجل في دوائر قصر بعبدا أي موعد للرئيس المكلف.