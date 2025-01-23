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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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غوغل تدخل الحروب... الذكاء الاصطناعي في خدمة إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-23 | 13:02
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غوغل تدخل الحروب... الذكاء الاصطناعي في خدمة إسرائيل
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غوغل تدخل الحروب... الذكاء الاصطناعي في خدمة إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
الحروب...
الذكاء
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