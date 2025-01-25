حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل

في اليوم السادس من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أفرجت حركة حماس عن 4 مجندات إسرائيليات كن أسيرات لديها، وذلك في الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل.حركة حماس سلمت الاسرائيليات المفرج عنهن للصليب الأحمر في ميدان فلسطين وسط غزة.