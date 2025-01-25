الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-25 | 13:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
0
min
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
القطاع
الغربي..
بلدات
منكوبة
بالحرب
والدمار
الكلي
تحتاج
اعادة
تخطيط
وبناء
التالي
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:56
مسؤول أممي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لإتاحة عودة اللاجئين
أخبار دولية
14:56
مسؤول أممي يدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لإتاحة عودة اللاجئين
0
أخبار لبنان
14:47
القوات اللبنانية: من يملأ الفضاء السياسي بالتهديد والوعيد منذ الانتخاب والتكليف يواصل اللغة نفسها في التأليف
أخبار لبنان
14:47
القوات اللبنانية: من يملأ الفضاء السياسي بالتهديد والوعيد منذ الانتخاب والتكليف يواصل اللغة نفسها في التأليف
0
منوعات
14:45
ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة يمضيها شخص تحت الماء
منوعات
14:45
ألماني يحطم الرقم القياسي لأطول مدة يمضيها شخص تحت الماء
0
فنّ
14:30
رحلة البحث عن مسكن جديد مستمرة... ما حقيقة سعي جينيفر لوبيز للاستقرار بجوار منزل بن أفليك؟
فنّ
14:30
رحلة البحث عن مسكن جديد مستمرة... ما حقيقة سعي جينيفر لوبيز للاستقرار بجوار منزل بن أفليك؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
0
فنّ
2025-01-24
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
2025-01-24
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
0
أخبار دولية
10:24
ثلاثة قتلى في ضربة أوكرانية على المنطقة المحتلة
أخبار دولية
10:24
ثلاثة قتلى في ضربة أوكرانية على المنطقة المحتلة
0
فنّ
03:30
النيابة العامة تسقط الملاحقات القضائية ضد المغني مارلين مانسون... وهذه التفاصيل
فنّ
03:30
النيابة العامة تسقط الملاحقات القضائية ضد المغني مارلين مانسون... وهذه التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يفي بوعوده الانتخابية والهجرة غير الشرعية تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رياضيّ يهزّ الرأي العام... بالابتزاز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بالأرقام... غزة بعد الحرب وتحديات إعادة الإعمار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
هكذا تلقف الشارع الإسرائيلي مشهدية تبادل الأسرى اليوم... وما هي التوقعات بشأن عملية التبادل الأسبوع المقبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل بات أمراً واقعاً...اليكم تفاصيل المحادثات بين تل أبيب وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عدم الإنسحاب الإسرائيلي الكامل بات أمراً واقعاً...اليكم تفاصيل المحادثات بين تل أبيب وواشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بهذه الطريقة أفرجت حماس عن الاسرى الاسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الـ LBCI في أحد المنازل التي استخدمها الجيش الاسرائيلي في الجبين: مياه عبرية ومؤن غذائية وجداول خدمة عسكرية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
الـ LBCI في أحد المنازل التي استخدمها الجيش الاسرائيلي في الجبين: مياه عبرية ومؤن غذائية وجداول خدمة عسكرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في القطاع الغربي.. بلدات منكوبة بالحرب والدمار الكلي تحتاج الى اعادة تخطيط وبناء من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الـLBCI في مثلث شقرا وميس وحولا... دبابات وسواتر ورسالة منع عودة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الـLBCI في مثلث شقرا وميس وحولا... دبابات وسواتر ورسالة منع عودة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
3
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
أخبار لبنان
12:46
حركة أمل للقوات اللبنانية: قبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف
4
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
5
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
6
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
7
أخبار دولية
06:42
في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري
أخبار دولية
06:42
في سوريا شائعات في شأن انسحاب القوات العسكرية السورية الجديدة من محافظات ومدن الساحل السوري
8
أمن وقضاء
03:04
الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
أمن وقضاء
03:04
الجيش يدعو المواطنين إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More