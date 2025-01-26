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رغبة من ترامب لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية للتفرّغ لملفات أخرى

تقارير نشرة الاخبار
2025-01-26 | 13:38
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رغبة من ترامب لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية للتفرّغ لملفات أخرى
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رغبة من ترامب لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية للتفرّغ لملفات أخرى

 
 
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