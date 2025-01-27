الرواية الكاملة للاعتداء الذي تعرّض له فريق الـLBCI في دير ميماس وطريق الخردلي

قام عدد من الشبان بالاعتداء على فريق الـLBCI الذي يضم الزملاء لارا الهاشم، طوني كيريلوس وروبير غصن، خلال تغطيتهم الإعلامية لدخول الاهالي والجيش إلى قرى القطاع الشرقي.



وعمد الشبان الى تكسير كاميرا الفريق وسيارات النقل المباشر في منطقة دير ميماس - كفركلا - الخردلي.



واصيب جراء الاعتداء الزميل كيريلوس برضوض استدعت نقله الى المستشفى للمعالجة، كما تعرضت الزميلة الهاشم والزميل غصن لكدمات.