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عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم

تقارير نشرة الاخبار
2025-01-31 | 13:43
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عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم
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عين الفاتيكان على سوريا والبابا لمسيحييها: المليار و٤٠٠ مليون مسيحي في العالم معكم

 
 
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