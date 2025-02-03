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بعد تعيين نتنياهو إيال زامير رئيسا للأركان ... تساؤلات حول استمرار الهدنة أو عودة التصعيد

تقارير نشرة الاخبار
2025-02-03 | 13:24
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بعد تعيين نتنياهو إيال زامير رئيسا للأركان ... تساؤلات حول استمرار الهدنة أو عودة التصعيد
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بعد تعيين نتنياهو إيال زامير رئيسا للأركان ... تساؤلات حول استمرار الهدنة أو عودة التصعيد

 
 
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