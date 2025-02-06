عرقلة إعلان التشكيلة الحكومية... إليكم تفاصيل ما حصل

بعد ثلاثة أسابيع من التكليف، وبعد التفاؤل الكبير بإصدار مراسيم الحكومة اليوم، على ما أوحى به المشهد في قصر بعبدا، من الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والرئيس المكلف، إلى وصول الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية الذي كان يفترض أن يتلو مراسيم التأليف، تعرقل إعلان التشكيلة. وغادر كل من بري وسلام من دون الإدلاء بتصريح.