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o
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حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-08 | 13:22
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حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
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حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا
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