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o
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تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-09 | 13:33
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تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل
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تسعة أيام لانتهاء المهلة الثانية للإنسحاب… فكرة البقاء لا تغادر إسرائيل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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