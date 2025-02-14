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"بالعشرين ع ساحتنا راجعين"... إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري

تقارير نشرة الاخبار
2025-02-14 | 08:17
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"بالعشرين ع ساحتنا راجعين"... إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري
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"بالعشرين ع ساحتنا راجعين"... إحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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