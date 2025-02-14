أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ للأمن انطلقت... وهذه أبرز القضايا الرئيسية ومواقف اليوم الأول

انطلقت أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول.



وتشمل القضايا الرئيسية للمؤتمر هذا العام، الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر في الشرق الأوسط، والإنفاق الدفاعي، ودور أوروبا في العالم.



وفي اليوم الاول من المؤتمر شارك فيه رئيس المفوضية الاوروبية، ونائب وزير الخارجية الاميركيّة والرئيس الاوكراني فولديمير زلنسكي وغيرهم.



ومن هناك اعلن زيلنسكي أنّه لن يلتقي بأيّ مسؤولٍ روسي إلا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.