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o
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o
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o
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o
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o
متن
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إسرائيل متمسكة بالنقاطِ الخمس في الجنوب وتبحثُها مع الإسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-16 | 14:26
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إسرائيل متمسكة بالنقاطِ الخمس في الجنوب وتبحثُها مع الإسرائيليين
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إسرائيل متمسكة بالنقاطِ الخمس في الجنوب وتبحثُها مع الإسرائيليين
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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