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o
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التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-18 | 13:35
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التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
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التناقض في اسرائيل حول مدّة بقاء الجيش في التلال الخمس يكشف عن ضغوط أميركية كبيرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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