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موجة الصقيع تطال الحيوانات... هذه الإجراءات الواجب إتخاذها لحماية الماشية والدواجن
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-20 | 13:36
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موجة الصقيع تطال الحيوانات... هذه الإجراءات الواجب إتخاذها لحماية الماشية والدواجن
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موجة الصقيع تطال الحيوانات... هذه الإجراءات الواجب إتخاذها لحماية الماشية والدواجن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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