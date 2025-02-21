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إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال

تقارير نشرة الاخبار
2025-02-21 | 14:30
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إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال
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إعادة فتح ملعب بنغازي الدولي بعد ١٦ عامًا من الإقفال

 
 
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