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مقبرة جماعية في الجنوب.. عيترون تُشيّع 95 شهيداً

تقارير نشرة الاخبار
2025-02-28 | 13:28
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مقبرة جماعية في الجنوب.. عيترون تُشيّع 95 شهيداً
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مقبرة جماعية في الجنوب.. عيترون تُشيّع 95 شهيداً

 
 
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